ULUDAĞ'A NİSAN KARI - Son Dakika
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ULUDAĞ'A NİSAN KARI

11.04.2022 14:16

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı.

TÜRKİYE'nin en önemli kayak merkezlerinden Uludağ'a kar yağdı. Sabaha karşı başlayan yağışla karın kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı ise sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldü.

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da sabaha karşı başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Kar kalınlığının 88 santimetreye ulaştığı Uludağ'da, hava sıcaklığı ise en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise sıfırın altında 10 derece olarak ölçüldü. 17 Aralık'ta açılan kış sezonunun 3 Nisan'da kapandığı beyaz cennette, kayak pistleri ise boş kaldı.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre Uludağ'da kar yağışının perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

ULUDAĞ'A NİSAN KARI
ULUDAĞ'A NİSAN KARI
ULUDAĞ'A NİSAN KARI

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Uludağ, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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