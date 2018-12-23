Son Dakika Haberleri: Uludağ'a Tatilci Akını

Uludağ'a Tatilci Akını

3 saat önce

Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Uludağ'a Tatilci Akını, System.String[]
Türkiye'nin en önemli kayak ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Oteller yüzde yüz dolarken, pistlerde adım atacak yer kalmadı.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen tatilciler eğlenmek için Uludağ'a akın etti. Uludağ'da yer bulmak imkansız hale gelirken yoğun sis olmasına rağmen pistler doldu taştı. Teleferik ve teleskilerde uzun kuyruklar oluştu. "Oteller bölgesi"ne gelen çok sayıda tatilci ve günübirlikçi, kayak pistlerine adeta akın etti. Bazı tatilcilerin zirvede öz çekim yapması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşanan yoğunluk nedeniyle teleski, teleferik ve telesiyej tesisleri önünde uzun kuyruklar oluştu. Oteller bölgesine gelen vatandaşlar ise zaman zaman trafikte sıkışıklığa sebep oldu. Ayrıca oteller bölgesinde kar kalınlığı 45 santimetre olarak ölçülürken, Uludağ'daki oteller ve diğer konaklama tesislerindeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11, en yüksek ise sıfırın altında eksi 3 derece ölçüldüğü "beyaz cennet"te kar yağışı beklenmiyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:57 Kaynak: İHA

Türkiye, Uludağ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Orta Doğu Mesajı: Tümünü Yönetebiliriz Yerel Seçimlerin Kaderini Kararsız Seçmen Kitlesi Belirleyecek

Ceylan Ertem, "Türkiye Bir Haftadır Papağını Konuşuyor" Diyen Mazhar Alanson'a Sert Çıktı: Acı mı Yarıştırıyorsun? Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:31:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'a Tatilci Akını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]