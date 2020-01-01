Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
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Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu

6 saat önce

KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, Milli Parklar gişelerinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu.

Uludağ'a tatilci akını; 5 kilometre araç kuyruğu oluştu, System.String[]
KIŞ turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'a akın eden yerli ve yabancı turistler, Milli Parklar gişelerinde 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Yoğun kar nedeni ile uygulama yapan jandarma ekipleri ise kış lastiği ve zinciri olmayan araçları geri çevirdi.

Yeni yılın ilk gününde Uludağ'a çıkmak isteyenler trafik nedeniyle zor anlara yaşadı. Uludağ'a akın eden günübirlikçiler, Milli Park gişelerinde uzun kuyruk oluşturdu. Görevlilerin trafik akışını rahatlatmaya çalışmasına rağmen Uludağ yolunda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekipleri ise Milli Park gişelerinde yaptığı kontrollerde kış lastiği ve zinciri olmayan sürücüleri geri çevirdi. Öte yandan, Uludağ'da hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığının 35 santimetre olduğunu belirtildi.


- İnanbursa
Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 03:34 Kaynak: DHA
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