Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor - Son Dakika

Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor

25.10.2020 16:07

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da bu sene korona virüse karşı, tek kullanımlık kayak malzemeleri kullanılacak.

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da bu sene korona virüse karşı, tek kullanımlık kayak malzemeleri kullanılacak. Yerli turistlerin de yurt dışına çıkmaktan çekindiği için kışı Türkiye'de geçireceğini belirten Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği Başkanı Yahya Usta, özellikle Rus ve diğer ülkelerden de zirveye yoğun taleplerin olduğunu söyledi.

Türkiye'de nadir kayak merkezlerinden biri olan Uludağ'ın zirvesi, bu sene daha yoğun geçecek. Kış sezonunu açılması için gün sayan otel ve işletmeciler, hazırlıklarını tamamlamak için zamanla yarışıyor. Kimi otel salgına yönelik önlemlerini şimdiden almaya başlarken, kimi ise günü birlikçi gelip eğlenmek isteyen vatandaşlar için çalışmalarını yapıyor. Korona virüsün geçen kış sezonunu fazla etkilemediğini belirten Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği Başkanı Yahya Usta, "Bu sene için tüm hazırlıklarımızı salgına göre yapıyoruz. Bizler için gelen misafirlerimizin sağlığı para kazanmaktan daha önemli. Bunun için otellerdeki ortak alanların haricinde kayak malzemeleri için de önlemlerimizi aldık. Bu sene kayak malzemelerimiz tek kullanımlık olacak. Ortak kullanılacak olan birkaç malzeme ise gün içerisinde 1 kere kullanıldıktan sonra gece dezenfekte makineleriyle temizlenecek" dedi.

Bu sene Uludağ'da kış turizminin yoğun geçeceğini belirten Usta, "Kar yağışı aldığımız bilgilere ve meteoroloji yetkililerinin yaptığı açıklamalara göre çok olacakmış. Bu da sezonun erken açılmasına ve geç kapanmasından etkili olacaktır. Tabi vatandaşlarımız da doya doya kış sezonunu yaşayacaklardır. Ayrıca Türkiye'de sadece Bursa ve Kars'da suni kar yok. En erken bu bölgelere kar yağar, en geç bu bölgelerden kalkar. Kar kalitesi zaman zaman yetersiz kalabiliyor ama bu anlamda da gerçekten avantajlıyız. Sıkı bir kar yağdığı zaman sezon sonuna kadar yetiyor. Kayak farklı bir branş. Zaten sürekli giyinmek zorundasın bir de maske takıldığı zaman bu anlamda korunaklı bir spor" diye konuştu.

İyi bir sezon geçeceğinden emin olduklarını sözlerine ekleyen Usta, "Sağlığın bizim için her şeyden önce geliyor. Bu anlamda biz çorap üzerine giyilecek ürünler kullanacağız. Diğer ürünler de dezenfekte edilecekler. Biz yerli, yabancı tüm turistleri Uludağ'da ağırlamaya hazırız" dedi.

-İHA-

Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor
Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor
Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor
Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor

Koronavirüs, Uludağ, Kayak, kar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'a tek kullanımlık kayak malzemeleri geliyor - Son Dakika

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