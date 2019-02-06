Uludağ'a Yağan Kar Sevindirdi
43 dakika önce
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar yağışı tekrar başladı.
Türkiye
'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ
'da kar yağışı tekrar başladı.
Havaların ısınmasıyla 154 santimetreye düşen kar kalınlığı tekrar 161 santimetreye ulaştı. Öğle saatlerinde yağan kar yolları beyaza boyarken, araçlarıyla Uludağ'a çıkanlar tarafından görüntülendi. Bursa
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, aralıklarla yağan karın ardından Uludağ'da kar kalınlığı 7 santimetre artarak 161 santimetreye yükseldi. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışın gün boyunca fasılalarla devam etmesi bekleniyor. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:27 Kaynak: İHA
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