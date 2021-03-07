Uludağ'a zabıtadan yakın takip - Son Dakika

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Uludağ'a zabıtadan yakın takip

Osmangazi'de kontrollü normalleşme denetimi

BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da zabıta ekipleri korona virüs denetimine çıktı.

Osmangazi Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde korona virüs ile daha etkin mücadele edilmesi amacıyla ilçe genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştiriyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelgesinin ardından ülke genelinde başlatılan yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri, Osmangazi ilçesinde de aralıksız devam ediyor. Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında 'hedef mavi kategori' parolasıyla denetimlerini 7/24 gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, yapılan denetimlerde yeme-içme yerleri başta olmak üzere bütün işletmeler ve İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca salgının önlenmesine yönelik kararlara vatandaşların uyup uymadıklarını kontrol ediyor. Ekipler, cadde ve sokaklarda anonslar yaparak vatandaşlara kuralları hatırlatıyor.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinin yanı sıra kış turizmin önemli merkezlerinden Uludağ'da da denetim gerçekleştirdi. Özellikle kayak merkezlerindeki işyerlerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, maske, sosyal mesafe, müşteri kapasitesine uyulması ve HES sorgusu yapılıp yapılmadığı kontrol edildi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kontrollü normalleşme sürecinde yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Kurallara uyduğumuz takdirde bu süreci de sağlıklı bir şekilde atlatırız. Rehavete kapılmadan kurallara uyup, kendi özdenetimimizi sağlarsak bu salgından tamamen kurtuluruz" dedi.