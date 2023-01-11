Uludağ'a beyaz gelinliği giydi - Son Dakika
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Uludağ'a beyaz gelinliği giydi

11.01.2023 14:46

- Uludağ'a beyaz gelinliği giydi Uludağ'a beklenen kar yağışı başladı Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da beklenen kar yağışı dün gece itibariyle başladı.

- Uludağ'a beyaz gelinliği giydi

Uludağ'a beklenen kar yağışı başladı

BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Bursa Uludağ'da beklenen kar yağışı dün gece itibariyle başladı. Uludağ, yağan karla birlikte kısa sürede beyaz gelinliği giydi.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da dün gece başlayan kar yağışı gün itibari ile şiddetini arttırarak devam etti. Meteorolojinin sitesinde yer alan bilgilere göre hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü Oteller Bölgesinde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karın yağmasıyla birlikte otelcilerin yüzü gülmeye başlarken rezervasyon için arayanların çoğaldığı öğrenildi. Pistlerin ise hafta sonuna kadar açılacağı belirtildi.

İzmir'den Uludağ'a tatile gelen Ali Demir, " Her yıl olduğu gibi bu yılda Uludağ'a tatil için geldik. Son geçtiğimiz 30 yıldır kar bu kadar geç yağmamıştı. Bu senede Ocak ortasında yağdı. Bugünden itibaren sezon açılmıştır. Yarın bütün pistlerin açık olacağını ümit ediyoruz" dedi.

Günler öncesinden hazır olduklarını fakat karın eksik olduğunu belirten Ağaoğlu Otel Genel Müdürü Murat Pınarcı, " Dün itibariyle başlayan kar yağışı bugünde devam ediyor. Bu şekilde devam ederse hafta sonuna pistleri açmış oluruz. Karla birlikte rezervasyon için telefonlarımız susmuyor. Buda bizim için çok güzel bir şey. Çok sevinçliyiz. Zaten otelimiz açıktı. Şuanda da hizmetimize devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'a beyaz gelinliği giydi - Son Dakika

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