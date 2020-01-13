Uludağ'da 1,5 metre karda yürüdüler, kar üstünde güreş tuttular - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da 1,5 metre karda yürüdüler, kar üstünde güreş tuttular - Son Dakika

Uludağ'da 1,5 metre karda yürüdüler, kar üstünde güreş tuttular

6 saat önce

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a yürüyüş için çıkan dağcılar, kar üstünde güreş tuttu.

Uludağ'da 1,5 metre karda yürüdüler, kar üstünde güreş tuttular, System.String[]

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'a yürüyüş için çıkan dağcılar, kar üstünde güreş tuttu.


Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden 2 bin 500 metre ile Marmara bölgesinin en yüksek noktası olan kar kalınlığı 1.5 metreye yaklaştı. Teleferikle Oteller Bölgesinden çıkan dağcılar, Çobankaya yolu üzerinden Sarıalan'a yaklaşık 6 kilometre yürüdü. Zirvede kar ve güneşin tadını çıkaran, dağcılar iki mevsimi aynı günde yaşadı. Kimsenin ayak basmadığı kar zemini minder gibi kullanan dağcılar, güreş tuttu. Ortaya pehlivanlara taş çıkartan görüntüler çıktı. - BURSA

Marmara, Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 09:32 Kaynak: İHA
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