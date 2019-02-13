Son Dakika Haberleri: Uludağ'da 1 Kişinin Öldüğü, 2 Liralık Tuvalet Ücreti Kavgası Şüphelileri Adliyede (2)

Uludağ'da 1 Kişinin Öldüğü, 2 Liralık Tuvalet Ücreti Kavgası Şüphelileri Adliyede (2)

6 saat önce

7 KİŞİ TUTUKLANDIUludağ'da iki grup arasında çıkan ve Yusuf Köse'nin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, mahkemeye sevk edildi.

Uludağ'da 1 Kişinin Öldüğü, 2 Liralık Tuvalet Ücreti Kavgası Şüphelileri Adliyede (2), System.String[]
7 KİŞİ TUTUKLANDI

Uludağ'da iki grup arasında çıkan ve Yusuf Köse'nin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 3 güvenlik görevlisini 'adam öldürmek ve yaralamak' suçundan, kayak kiralama işi yapan 4 şüpheliyi de 'kolluk kuvvetlerine direnme ve saldırma' suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi. 22 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:57 Kaynak: DHA

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