Uludağ'da 1 Kişinin Öldüğü, 2 Liralık Tuvalet Ücreti Kavgası Şüphelileri Adliyede (2)
6 saat önce
7 KİŞİ TUTUKLANDIUludağ'da iki grup arasında çıkan ve Yusuf Köse'nin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, mahkemeye sevk edildi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI Uludağ
'da iki grup arasında çıkan ve Yusuf Köse
'nin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 29 şüpheli, mahkemeye sevk edildi. Mahkeme 3 güvenlik görevlisini 'adam öldürmek ve yaralamak' suçundan, kayak kiralama işi yapan 4 şüpheliyi de 'kolluk kuvvetlerine direnme ve saldırma' suçundan tutuklayarak, cezaevine gönderdi. 22 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Halil ÖZÇOBAN/BURSA,
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:57 Kaynak: DHA
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