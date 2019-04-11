Uludağ'da, 1 Kişinin Öldüğü 'Tuvalet Ücreti' Kavgasının Görüntüleri Ortaya Çıktı

BURSA'nın kış turizmi merkezi Uludağ
'da geçen şubat ayında otelin güvenlik görevlileri ile Bursa
Kayak Öğretmenleri Derneği üyeleri arasında 'tuvalet ücreti' nedeniyle çıkan, 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Uludağ'da, geçen 10 Şubat'ta 1'inci Oteller Bölgesi'ndeki otele ait kafede, üzerinde bozuk para olmadığı için 2 lira olan tuvalet ücretini ödemeyen Bursa Kayak Öğretmenleri Derneği Başkanı Y.U. ile oteldeki özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Kavgada, dernek üyeleri Y.K., E.Ç. ve R.Ö. ile özel güvenlik görevlileri S.Ç., R.B. ve A.Ö., birbirlerini darbetti. Gece de, dernek üyesi 40 kişilik grup, özel güvenlik görevlilerin konakladığı otele gelerek güvenlik görevlilerine saldırdı. Burada güvenlik görevlisi M.S., belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. M.S.'nin tabancasından çıkan mermi Yusuf Köse (19) ve H.S.'ye (34) isabet etti. Köse yaşamını yitirirken, H.S. ve 2 kişi yaralandı. Dernek üyeleri ve güvenlik görevlileri arasında sopaların da kullanıldığı kavga, jandarma ekiplerinin gelmesiyle sona erdirildi. Jandarmanın yaptığı aramada 3 tabanca, 1 av tüfeği ve 7 bıçak ele geçirilirken, 29 kişi gözaltına alındı. Sorgunun ardından 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Uludağ'daki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, dernek üyelerinin ellerinde sopalar ile oteli bastıkları, özel güvenlik görevlilerinin de silahlarını çekerek kalabalığı dağıtmak için ateş ettikleri görülüyor. Dernek üyelerinin otele taş ve sopalarla saldırması, kavga sırasında 2 kişinin tabancayla vurularak yere düşmesi, daha sonra jandarma ekiplerinin gelmesi de kayıtlarda yer aldı.
- Bursa