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Uludağ'da 2 dağcı kayboldu

6 saat önce

Uludağ'da dün akşam zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu.

Uludağ'da 2 dağcı kayboldu, System.String[]

Uludağ'da dün akşam zirveye çıkan 2 dağcı kayboldu. Kar yağışının ve soğuk havanın etkili olduğu zirvede geceden beri seferber olan ekipler dağcıları arıyor.


Edinilen bilgiye göre, dün zirveye çıkmak için Uludağ'a gelen 2 dağcı, sisin bastırmasıyla birlikte yönlerini kaybetti. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın 100 metre ilerisine 34 SK 2280 plakalı araçlarını park eden Mert Alpaslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcı zirveye çıkmak için yola koyuldu.


Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 3 derece olarak ölçüldüğü Uludağ'da sisin basmasıyla yönlerini kaybeden dağcılara aileleri ulaşamayınca jandarma ekiplerine haber verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri dün gece bir süre arama çalışmalarını sürdürdükten sonra hava şartlarının olumsuz etkisinden kaynaklı arama sabah saatlerine bırakıldı. Sabahın ilk ışıklarıyla AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışmalarına başlarken, diğer sivil kurtarma ekiplerinin de Bursa'dan Uludağ'a yola çıktığı öğrenildi. - BURSA

Jandarma, Uludağ, Bursa, EFE, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:36 Kaynak: İHA
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