Son Dakika Haberleri: Uludağ'da 2 Dağcı Yoğun Tipi Nedeniyle Kayboldu

Uludağ'da 2 Dağcı Yoğun Tipi Nedeniyle Kayboldu

1 saat önce

BURSA Uludağ'da, Küçük Zirve bölgesine çıkan 2 dağcı yoğun tipi nedeniyle kayboldu.

Uludağ'da 2 Dağcı Yoğun Tipi Nedeniyle Kayboldu, System.String[]
BURSA  Uludağ'da, Küçük Zirve bölgesine çıkan 2 dağcı yoğun tipi nedeniyle kayboldu. Arama-kurtarma çalışması başlatılırken, 2 dağcıya 4 saattir ulaşılamadığı öğrenildi.

Uludağ'da, akşam saatlerinde iki dağcının kaybolması üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ve  Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saattir 2 dağcıya ulaşılamazken, bölgede hava sıcaklığının ise eksi 13 derece oldu belirtildi. Ekiplerin 2 dağcıyı arama-kurtarma çalışması sürüyor. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:55 Kaynak: DHA

Bursa, Uludağ, Güncel
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