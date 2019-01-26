Uludağ'da 2 Dağcı Yoğun Tipi Nedeniyle Kayboldu
1 saat önce
BURSA Uludağ'da, Küçük Zirve bölgesine çıkan 2 dağcı yoğun tipi nedeniyle kayboldu.
BURSA Uludağ
'da, Küçük Zirve bölgesine çıkan 2 dağcı yoğun tipi nedeniyle kayboldu. Arama-kurtarma çalışması başlatılırken, 2 dağcıya 4 saattir ulaşılamadığı öğrenildi.
Uludağ'da, akşam saatlerinde iki dağcının kaybolması üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD
, AKUT ve Nilüfer
Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saattir 2 dağcıya ulaşılamazken, bölgede hava sıcaklığının ise eksi 13 derece oldu belirtildi. Ekiplerin 2 dağcıyı arama-kurtarma çalışması sürüyor. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 11:55 Kaynak: DHA
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