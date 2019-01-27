Uludağ'da 2 Dağcının Kurtarılma Anları Ortaya Çıktı

Uludağ'da 2 dağcının kurtarılma anları ortaya çıktı Yoğun fırtına, tipi AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasını güçleştirdi ancak ekipler 4 saat sonra kar mağarası yaparak hayatta kalan 2 dağcıyı sağ salim kurtardıBURSA - Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi sebebiyle kaybolan 2...

Uludağ'da 2 dağcının kurtarılma anları ortaya çıktı

Yoğun fırtına, tipi AFAD ve JAK ekiplerinin çalışmasını güçleştirdi ancak ekipler 4 saat sonra kar mağarası yaparak hayatta kalan 2 dağcıyı sağ salim kurtardı



BURSA - Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi sebebiyle kaybolan 2 dağcı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. İki dağcının şiddetli fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptığı ortaya çıktı. Kurtarılma anları kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Uludağ Küçük Zirve yakınlarında yoğun tipi ve sis sebebiyle kaybolan 2 dağcı 156'yı arayarak yardım istedi. Tüm ekipler, ihbar sonrası alarm durumuna geçtiler. Toplamda 20 kişilik, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri, kar motorlarıyla maden bölgesine kadar gidebildiler.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı, hava sıcaklığının eksi 10 dereceyi bulduğu zirvede mahsur kalan Eray Ş.ve Doğan D. isimli dağcılar saat 22.30 sıralarında AFAD ve JAK ekiplerince sağlıklı bir şekilde bulundu. Dağcıların yoğun tipi ve fırtınadan korunmak için kendilerine kar mağarası yaptıkları öğrenildi.

Yaklaşık 4 saat yürüyerek kayıp dağcılara ulaşan 20 kişilik arama kurtarma ekibinin dağcılarla birlikte Oteller Bölgesi'ne gelerek burada Jandarma karakoluna götürülerek ifadeleri alındı.

Yetkililer, Uludağ'da hava durumunun anlık olarak değişebildiğini, her zaman fırtına, sis ve çığ riskinin olabileceğine dikkat çekerek, kamp ya da tırmanış yapacak kişilerin mutlaka jandarmadan izin alıp bilgi vermeleri gerektiğini ifade ettiler.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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