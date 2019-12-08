Son Dakika Haberleri: Uludağ'da 2 kişinin kaybolduğu günkü hava durumu kameralara böyle yansıdı
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da 2 kişinin kaybolduğu günkü hava durumu kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Uludağ'da 2 kişinin kaybolduğu günkü hava durumu kameralara böyle yansıdı

6 saat önce

Bursa Uludağ'da kaybolan amatör dağcıları arama çalışmaları yedinci gününde devam ederken, iki arkadaşın kayboldukları saatlerde başka dağcılar tarafından çekilen görüntüler hava durumunun vahametini gözler önüne serdi.

Uludağ'da 2 kişinin kaybolduğu günkü hava durumu kameralara böyle yansıdı, System.String[]

Bursa Uludağ'da kaybolan amatör dağcıları arama çalışmaları yedinci gününde devam ederken, iki arkadaşın kayboldukları saatlerde başka dağcılar tarafından çekilen görüntüler hava durumunun vahametini gözler önüne serdi.


Bursalı 3 profesyonel dağcı, 1 Aralık Pazar günü saat 07.00'de Oteller 2. bölgeye gelerek, Madenler mevkiinden Büyük Zirve'ye çıkmak istedi. 2543 metre yüksekliğindeki Büyük Zirve'ye çıkmak için en kestirme yolu kullanmak isteyen dağcılar, aniden bastıran tipiyle birlikte yürüyüş güzergahlarını daha yakın olan Küçük Zirve'ye çevirdi. Saat 10.30 sularında Küçük Zirve'de bulunan dağcı kulübesine sığınan dağcılar güvenlik sebebiyle Oteller bölgesine geri dönerken, göz gözü görmediği yaklaşık 2500 rakımlı tepede o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. 2 dağcının kaybolduğu gün Uludağ'da çekilen görüntüler hava durumunun vahametini de gözler önüne serdi. - BURSA

Uludağ, Aralık, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 11:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü youtuber, nadir bulunan hayvanı bulup Bursa'da yaşadığını ispatladı
Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi Aralıkta deniz keyfi Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 17:37:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da 2 kişinin kaybolduğu günkü hava durumu kameralara böyle yansıdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]