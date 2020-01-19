Uludağ'da 2 saatlik eğitimle kayak yapmanın keyfine varıyorlar - Son Dakika

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a gelen günübirlikçi ve tatilciler, 2 saat süren eğitimin ardından kayak yapma keyfini yaşıyor.

Teleferik gibi alternatif ulaşım imkanlarının artması ve geç gelmesine rağmen yoğun yağan kar yağışının ardından 2019-2020 kış sezonu Uludağ'da yoğun geçiyor.



Yarıyıl tatiliyle beraber "insan seli"nin oluştuğu Uludağ'da, otel ve pansiyonlarda yüzde 100'e varan doluluk yaşanıyor.

Kışın gözdesi Uludağ'da, 170 eğitmen günde yaklaşık bin kişiye kayak yapmayı öğretiyor. Bilmeyenler için kayak yapmanın keyfine varmanın maliyeti saatlik 250 liradan başlıyor.

Hiç kayak ve snowboard yapmayı bilmeden beyaz örtüye çıkan ziyaretçiler, burada alanında uzman eğitmenlerden aldıkları eğitime 2 saatlik 500 lira ödeyip kayak yapmayı öğreniyor.



"En kısa zamanda kayağı öğretip, sevdirmemiz gerekiyor"

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli kayak merkezlerinde 300'e yakın üyeleri olduklarını söyledi.

Uludağ'ın Türkiye'de kış turizminin "kalbi" olduğunu belirten Usta, konum ve lojistik olarak önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

Usta, geç kar yağışına rağmen iyi bir sezon açılışı yaptıklarını vurgulayarak, "Kendi ülkemizde kendi insanımızı ağırlayıp kış turizmini yaşatmak bizim için onurdur. Eskiden insanlar yurt dışına çıkıyordu. Son yıllarda artık insanları burada tutmanın yollarını aramaya başladık ve yapıyoruz. Fiyatları indirgedik." diye konuştu.

Avrupa'yla karşılaştırıldığında kayak eğitimi olarak Türkiye'nin çok önde olduğuna dikkati çeken Yahya Usta, şöyle devam etti:

"Biz de bir tatilci en fazla 2-3 gün kalıyor. En kısa zamanda kayağı öğretip, sevdirmemiz gerekiyor. Bu sorumluluk bize düşüyor ve bunu sağladığımızı düşünüyorum. Burada derneğimizin bir ofisi var. Büyük kayakçılar geldiğinde istedikleri bir eğitmenden ders alacaksa ofise müracaat ediyor. Biz oradaki gerçek eğitmenler olarak Uludağ'a hizmet vermek için dolu doluyuz. Son yıllarda ders ücreti olarak da çok fazla zam yapmadık. Dönem dönem de geri çekiyoruz. Tüm eğitmenlerimiz de kayıt altındayız. Eğitmenlerimiz çok hızlı kayak öğretebiliyor."

"Ders saatlerimiz de 250 lira"

Usta, Avrupa'da kayak yapmayı 6-7 saatte öğrettiklerini ve Türkiye'de eğitimin çok daha hızlı olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"Bir kişi 2 saatte kendi başına kayak yapabilecek duruma geliyor. Ders saatlerimiz de 250 lira. Bu eğitimde kayağı öğreniyorsun ebedi kayıyorsun. 2 saatte bir tatilci kendi başına inip çıkacak duruma geliyor. Tamamen olaya hakimiz. Görevimizi layığıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Suni karlandırma olmayan tek dağ Uludağ'dır. Bunun değerini bilmemiz lazım. Çocuklara 3 yaşından itibaren bu eğitimi verebiliyoruz. Algılama olayları biraz zayıf. Daha çok ellerinden tutup şekillendiriyoruz ve denge olayını sağlıyoruz. Biz biraz da sporcu gözüyle bakıyoruz. Bu yüzden erken yaşta eğitim vermek de önemli. Bu şekilde ülkemize sporcu kazandırmış olabiliriz."

"Eğitimin ardından düşmeden kaymayı başardım"

Ankara'dan Uludağ'a tatil için gelen Nuray Aksoy (41) da kış tatillerini sevmediğini ama Uludağ'ı gördükten sonra fikrinin değiştiğini dile getirdi.

Kayak yapmak için buradaki eğitmenlerden ders aldığını ve verimli geçtiğini vurgulayan Aksoy, "Göründüğü gibi değil ziyadesiyle zor bir durum. Hocam sağ olsun hiç düşmeden eğitimi verdi. Eğitimin ardından düşmeden kaymayı başardım. Çok keyifli. Bilseydim çok önceden gelirdim. Kış tatillerine hep farklı bakıyordum ama bunu aştım. Buraya insanlar kesinlikle gelsin çok eğlenceli ve güzel." diye konuştu.