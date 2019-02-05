Son Dakika Haberleri: Uludağ'da 6 Kişinin Üzerine Karın Düştüğü Bina Temizlendi

Uludağ'da 6 Kişinin Üzerine Karın Düştüğü Bina Temizlendi

29 dakika önce

ULUDAĞ'da dün 6 kişinin üzerine kar kütlesi düşen PTT binasının çatısı, itfaiye ekipleri tarafından sıcak su ile temizlendi.

Uludağ'da 6 Kişinin Üzerine Karın Düştüğü Bina Temizlendi, System.String[]
ULUDAĞ'da dün 6 kişinin üzerine kar kütlesi düşen PTT binasının çatısı, itfaiye ekipleri tarafından sıcak su ile temizlendi.

Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da dün, PTT binasının çatısında biriken kar kütlesi piste gitmek için sıra bekleyen 6 kişinin üzerine düştü. Çevredekiler tatilcileri kurtarmak için seferber olurken olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın sonunda kar altından çıkarılan 6 kişi, Bursa'da çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ÇATI TEMİZLENDİ

Olayın ardından itfaiye ekipleri, bugün, kullanılmayan PTT binasına çıkarak sıcak su ile biriken buz ve kar kütlelerini temizledi. Jandarma binanın önündeki yolu ulaşıma kapatırken, itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Temizliğin ardından yola dökülen kar kütleleri de kepçeyle yol kenarına çekildi. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:33 Kaynak: DHA

PTT, İtfaiye, Uludağ, 3. Sayfa
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