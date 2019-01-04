Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Aç Hayvanlara Yemek Götürürken Öldü

Uludağ'da Aç Hayvanlara Yemek Götürürken Öldü

1 saat önce

Uludağ'da aç kalan yabani hayvanları doyurmak için ormana giden hayırsever adam, 1 metreye yaklaşan karda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Uludağ'da Aç Hayvanlara Yemek Götürürken Öldü, System.String[]
Uludağ'da aç kalan yabani hayvanları doyurmak için ormana giden hayırsever adam, 1 metreye yaklaşan karda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, olay 1500 rakımlı Kadıyayla Bölgesi'nde meydana geldi. Merkez Yıldırım ilçesinde oturan ve zaman zaman ormandaki hayvanları doyurmak için Uludağ'a çıkan 61 yaşındaki emekli Cevat İşçi, kar motoru yoğun kar sebebiyle ormanlık alana giremeyince yürümeye başladı. Ancak kalp krizi geçiren İşçi olay yerinde hayatını kaybetti. Doğa tutkunu hayırsever İşçi'nin cansız bedeni yürüyüşe çıkan başka doğaseverler tarafından bulundu.

Olay 112 ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde İşçi'nin hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Jandarmanın müracatıyla olay yerine gelen adli tabip normal ölüm raporu düzenleyerek cenazenin aileye teslim edilmesine karar verdi.

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:10 Kaynak: İHA

Kalp Krizi, İşçi, Uludağ, 3. Sayfa
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