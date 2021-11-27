Uludağ'da aç kalan ayı ailesi yerleşime indi çöp konteynerlerini böyle dağıttı - Son Dakika

Uludağ'da aç kalan ayı ailesi yerleşime indi çöp konteynerlerini böyle dağıttı

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da ormanlık alanda aç kalan ayı ailesi yerleşim yerine gelerek çöp konteynerlerinde yiyecek aradı. Döküm konteynerleri deviren anne ayı ve 2 yavrusu karınlarını doyurduktan sonra yeniden ormanın yolunu tuttu. Bu anlar kameralar tarafından kaydedildi.

Dağda yemek bulmakta zorluk çeken anne ayı ve 2 yavrusu Sarıalan'daki yerleşim bölgesine indi. Ayılar çöp kovalarını devirerek yemek aradılar. Çöpteki yemeklerle karınlarını doyuran bir kısmını da ormana taşıyan ayı ailesi bir süre sonra gözden kayboldular.

Bu anlar cep telefon kamerası tarafından kaydedildi.