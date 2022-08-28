Uludağ'a tatile giden aile ayıyla karşı karşıya geldi - Son Dakika
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Uludağ'a tatile giden aile ayıyla karşı karşıya geldi

28.08.2022 10:31
Uludağ'a tatile giden aile ayıyla karşı karşıya geldi

Uludağ'da aç kalan ayı yemek ararken tatile giden bir aile ile yüzyüze geldi.

Uludağ'da aç kalan ayı yemek ararken tatile giden bir aile ile yüzyüze geldi. O anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Bursa'da turizmin önemli merkezlerinden Uludağ'da, ormandan yerleşim yerine inen aç ayı, bungolov evlerin bahçesinde oturan aile ile karşı karşıya geldi. Ayı ile karşılaşan aile sessiz durarak o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Ayı aile zarar vermeden geldiği ormanlık alana doğru giderek gözden kayboldu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'a tatile giden aile ayıyla karşı karşıya geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ'a tatile giden aile ayıyla karşı karşıya geldi - Son Dakika
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