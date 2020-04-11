Uludağ'da aç kalan ayılar, çöplerde yiyecek aradı - Son Dakika

BURSA'da, kış ve doğa sporları merkezi Uludağ'ın Çobankaya mevkisinde aç kalan ayılar, çöplerdeki yiyeceklerle karnını doyurdu.

Türkiye'yi etkisi altına alınan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ziyaretçi girişine kapatılan Uludağ'da ormanlarda yaşayan ayılar, yiyecek bulmakta güçlük çekmeye başladı. Aç kalan ayılar, Oteller Bölgesi'ne 2 kilometre uzaklıktaki Çobankaya mevkisinde çöp konteynerlerini devirip, yiyecek aradı. Çöplerde buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar, daha sonra yine ormanlık alana döndü. O anlar ise, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.