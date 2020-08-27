Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi - Son Dakika

Uludağ'da aç kalan ayılar kamp alanına indi
2 ayı kamp alanındaki ekmekleri yerken görüntülendi
BURSA - Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da aç kalan iki genç ayı kendileri için bırakılan ekmekleri yerken görüntülendi. Sevimli ayılar kendilerini görüntüleyen kampçılara adeta poz verdi.
Uludağ'da ormandan yerleşim yeri olarak bilinen Sarıalan Bölgesi'ne gelen iki genç ayı kendileri için bırakılan ekmekleri yerken görüntülendi. Bir kampçı tarafından görüntülenen ayılar, kaptan su içiyor ve iştahla ekmekleri yiyor.
Sarıalan'da zaman anne ayı ve 3 yavrusu çöpleri karıştırıp karınlarını doyururken görüntüleniyor. Son 4-5 yıldır görüntülenen yavru ayıların hayli büyüdükleri ise dikkat çekiyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 10:28 - Kaynak: İHA
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