Uludağ'da Aç Kalan Hayvanlara Yemek Götürürken Kalp Krizi Geçirdi
1 saat önce
Uludağ'da aç kalan hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirdiBURSA - Uludağ'da aç kalan yabani hayvanları doyurmak için ormana giden hayırsever adam, 1 metreye yaklaşan karda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Uludağ
'da aç kalan hayvanlara yemek götürürken kalp krizi geçirdi
BURSA - Uludağ'da aç kalan yabani hayvanları doyurmak için ormana giden hayırsever adam, 1 metreye yaklaşan karda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, olay 1500 rakımlı Kadıyayla Bölgesi'nde meydana geldi. Merkez Yıldırım
ilçesinde oturan ve zaman zaman ormandaki hayvanları doyurmak için Uludağ'a çıkan 61 yaşındaki emekli Cevat İşçi
, kar motoru yoğun kar sebebiyle ormanlık alana giremeyince yürümeye başladı. Ancak kalp krizi geçiren İşçi olay yerinde hayatını kaybetti. Doğa tutkunu hayırsever İşçi'nin cansız bedeni yürüyüşe çıkan başka doğaseverler tarafından bulundu.
Olay 112 ekiplerine ve jandarmaya haber verildi. Sağlık ekipleri olay yerine geldiğinde İşçi'nin hayatını kaybettiğini kesinleştirdi. Jandarmanın müracatıyla olay yerine gelen adli tabip normal ölüm raporu düzenleyerek cenazenin aileye teslim edilmesine karar verdi.
Cevat İşçi Yediselviler'de kılınan cenaze namazının ardından Hamitler'de toprağa verildi
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 12:31 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün
Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü
Husumetli İki Aile Arasında Çıkan Kavgada Silahlar Konuştu: 1 Ölü, 6 Yaralı
Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı