Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sona Erdi

Uludağ'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sona Erdi

1 saat önce

Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesinin altındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi.

Uludağ'da Arama Kurtarma Çalışmaları Sona Erdi, System.String[]
Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesinin altındaki arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Ekipler, kar kazasının yaşandığı sosyal tesisin diğer çatısındaki karları da temizlerken, yaralanan 6 kişinin de kimlikleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan PTT Uludağ tesislerinin çatısındaki karlar vatandaşların üzerine düştü. Tam bir can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma personeli sevk edildi. Yapılan çalışmalarda kurtarılan 6 kişi Bursa'daki hastanelere sevk edildi.

Olayın hemen ardından JAK, JÖAK, AFAD, AKUT, NAK, İHH Kurtarma Derneği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyenin ekiplerinin yaptığı çalışmalar sona erdi. Yaşanan facianın ardından olay yerine gelen Bursa Valisi Yakup Canbolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç ve Emniyet Müdürü Osman Ak incelemelerde bulundu. Tesisin üzerinde kalan kar birikintileri de Vali Canbolat'ın talimatıyla temizlendi. Jandarma arama-kurtarma köpekleri ise, son kez bölgede iz kokladı. Yapılan çalışmalarda kar kütlesi altında kimseye rastlanmadı.

Bursa Devlet ve Çekirge Hastanelerine kaldırılan yaralılardan Yağmur Bingöllü (22), Ahmet Avdan (26), Ercan Sagın (30), Mustafa Bakkal (23), Melike Çevik (21) ve Mücahit Emre Başaran'ın (23) sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:55 Kaynak: İHA

Bursa, Uludağ, 3. Sayfa
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