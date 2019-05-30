Son Dakika Haberleri: Uludağ'da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Uludağ'da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti

31 dakika önce

Uludağ'da 2 kadın turistin kaybolduğu ihbarı asılsız çıktı.

Uludağ'da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti, System.String[]
Uludağ'da 2 kadın turistin kaybolduğu ihbarı asılsız çıktı. Jandarmaya yapılan telefon ihbarının ardından saatlerce ormanda kadın turistleri 6 saat arayan yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma ekibi olayın asılsız olduğu ortaya çıkınca normale döndü. Aynı telefon numarasından farklı illere de aynı ihbarın yapıldığını belirleyen jandarma ekipleri, ihbarcının peşine düştü.

İhbara göre, Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Uludağ'da gezintiye çıkan ve havanın kararmasıyla kaybolduklarını söyleyen iki yabancı turist jandarmadan yardım istedi. 156 Jandarma hattına yapılan ihbar üzerine harekete geçen JAK, AFAD, NAK, AKUT ve BAKUT ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik arama kurtarma ekibi, Uludağ'a çıkarak kaybolan turistleri aradı. İhbar gelen telefon sinyalinden konum belirlemeye çalışan ekipler, yardım isteyenlerin konumuna bir türlü ulaşamadı.

Gerçek saatler sonra ortaya çıktı

Gece boyu telefon sinyalinden konum belirlemeye çalışan ekipler, gerçeğin ortaya çıkmasının ardından Uludağ'dan ayrıldı. Jandarmayı arayarak "kaybolduk" ihbarı veren telefon numarasının Ardahan ve başka birkaç ili de aradığı, yalan ihbar verdiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin yalan ihbar yapan kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:35 Kaynak: İHA
Uludağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Duruşmada kadın avukatla hakim arasında "Etek boyu" tartışması Patrondan çalışanlarına "ayağa kalkmadın" dayağı! Minibüsteki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı (Özel) 3 yaşındaki kıza ilaç dayağı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 11:06:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'da asılsız ihbar 100 kişilik arama ekibini seferber etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]