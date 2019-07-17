Uludağ'da Ay macerası

Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin uluslararası etkinliklerinden ASTROFEST2019 için geri sayım başladı. ASTROFEST 2019,bu yıl da ünlü bilim insanları ile gökyüzü tutkunlarını Uludağ'ın zirvesinde bir araya getirecek. 19-20-21 Temmuz tarihlerinde Uludağ Karinna Otel'de gerçekleştirilecek etkinlikte çok sayıda Bilim İnsanı ve Gök Bilimci uzay bilimlerine ilişkin deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. ASTROFEST 2019 birçok ilke de sahne olacak. İnsanoğlunun bundan 50 yıl önce ilk adımını attığı'Ay'a yolculuk' macerası, zirvede gerçekleştirilecek özel bir programla Türkiye'nin en büyük astronomi festivalindeki yerini alacak. Etkinliğe katılanlar,film gösterimleri, dev teleskoplarla Ay gözlemleri ve"Ay'a küstü" atölye etkinlikleri çerçevesinde'Apollo 11'programıyla Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuğun detaylarını öğrenme şansı yakalayacak ve İnsanoğlu bundan 50 yıl önce Ay'da ne arıyordu? sorusu yanıt bulacak.

Zirvede meteor yağmuru

ASTROFEST2019'a katılanlar, gündüzleri atölye, konferans ve doğa yürüyüşleri ile keyifli zaman geçirmelerinin yanı sıra geceleri de alana kurulan dev teleskoplarla gökcisimlerini inceleyebilecek. Perseid gök taşı yağmuruna tanıklık edecek olan astronomi tutkunları, takımyıldızları ve gezegenleri de gözlemleyebilecek. ASTROFEST2019 için kayıtlar sürüyor.