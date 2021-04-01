Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı - Son Dakika

Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı

01.04.2021 10:32

Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı -2 bin 380 metrede ayağı kırılan dağcının iple tahliyesi nefesleri kesti -Buz üstünde kayan dağcılar çekiçleriyle hayata tutundular Nisan ayı olmasına rağmen kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Uludağ'da arama kurtarma ekiplerinin kış...

Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı

-2 bin 380 metrede ayağı kırılan dağcının iple tahliyesi nefesleri kesti

-Buz üstünde kayan dağcılar çekiçleriyle hayata tutundular

BURSA - Nisan ayı olmasına rağmen kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı Uludağ'da arama kurtarma ekiplerinin kış tatbikatı nefes kesti. 2 bin 380 metrede ayağı kırılan dağcının iple tahliyesi ve çığ altındaki dağcıları arama faaliyetleri dikkat çekti.

Bursa başta olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Kars'ta da hizmet veren Bursa Arama Kurtarma ekiplerinin her yıl geleneksel olarak yaptığı kış tatbikatı bu yıl mevsimlerin sarkması sebebiyle bahar ortasında yapıldı. 2 gün süren tatbikatta ekipler ayağı kırılan bir dağcıyı zirveden aşağıya iple kurdukları istasyonlar arasında sedye ile kaydırarak indirdi. Tatbikatın ikinci gününde ise dağcılar buzda çekiç ile kontrollü şekilde nasıl düşülür? ve çığ altında mahsur kalan dağcılar nasıl aranır ve nasıl müdahale edilir derslerini uygulamalı olarak gördüler.

Kar yağışının Nisan 1 olmasına rağmen aralıksız devam ettiği Uludağ'da kar kalınlığı neredeyse 2 metreye ulaştı. Sezon kapatan otellerin bir çoğu sezonun uzaması ve kar yağışının devam etmesi üzerine tesislerini yeniden açıp hizmet vermeye devam etti. Kar kalınlığının elverişli durumu ise en çok kayakçılara ve eğitim yapan arama kurtarma ekiplerine yaradı. Her yıl geleneksel kış tatbikatlarını Ocak ayı ortasında gerçekleştiren Bursa Arama Kurtarma Derneği bu yıl ki kış tatbikatını mevsimlerin sarkması sebebiyle Nisan ayında gerçekleştirdi.

2 bin 380 metrede ölümle burun buruna

Bakut ekibinin ilk tatbikatı 2 bin 380 metre yükseklikte büyük zirve ile küçük zirve arasındaki hatta gerçekleştirildi. 9 kişinin katıldığı kurtarma tatbikatında ayağı kırılan dağcıya ulaşan ekipler ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tahliye çalışmalarına başlandı. 250 metrelik hat üzerine kar çapası ile kurulan istasyonlar üzerinden ip sistemleriyle taşınan yaralı dağcının tahliyesi yapıldı. Geceyi zirvede karla ördükleri duvarların arasına kurdukları çadırlarında geçiren dağcılar ikinci günün ilk ışıklarıyla beraber eğitim ve tatbikatlara kaldıkları yerden devam ettiler. 2. günün ortasında oteller bölgesinin üst kısmındaki küçük zirve hattına ulaşan ekipler, burada da çığ tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği çığ altında kalan dağcıları temsilen 2 adet dağcı çantası kar altına saklandı. 2 grup halinde bölgeye dağılan dağcılar ellerindeki metal çubuklarla çantaları aradılar. Her iki grupta kar altına saklanan çantaları 3 saat sonra bulmayı başardı. BAKUT ekipleri son olarak buz tutan tepede nasıl yürünür ve nasıl güvenli bir şekilde düşülür eğitimini aldı. Ellerinde çekiçleriyle buz tutan tepeden aşağıya dengesiz şekilde kayan dağcılar ellerindeki çekiçleri buza batırıp dengede kalmaya çalıştılar.

Karda kurtarma yapabilecek ekip üyelerinin öncelikle gerekli teçhizat ve ekipmana sahip olması ve bunların kullanımını eğitim ve tatbikatlarla deneyimleyerek olabilecek operasyonlara karşı tecrübe edinmesi gerektiğini ifade eden BAKUT Başkanı Cihat Öz, "Sonda ve sondalama tekniklerini bilmeyen bir ekibin olası bir çığ operasyonunda etkin ve standartlara uygun bir kurtarma yapması mümkün değildir" dedi. Uludağ'da her yıl düzenli olarak eğitimler ve tatbikatlar organize ettiklerini belirten Öz, bu yıl mevsimlerin sarkması sebebiyle biraz geciktik. Bu yılki tatbikatlarda kazma ile düşüş eğitimleri, ip birliği ile yürüme, kazma ve krampon kullanımı, çığ altında kalan dağcıları sondalama tekniği ile arama eğitimleri verildi. Bu eğitimler çok önemli buz yerine bol karda düşme eğitimi verildiği için buzla karşılaştıklarında kayıp düşen dağcılar kollarını bacaklarını kırıyorlar. Dağcılık sporunu yapmak isteyen kişilerin spor klüplerinden gerekli eğitimleri almaları bireysel faaliyet yapacak amatör dağcıların özellikle harita, pusula, gps kullanımını iyi bilmeleri bu konuda kendilerini geliştirmeleri gerekir" dedi.

Uludağ'ı hafife almayın

Özellikle yaz aylarında bir çok amatör dağcının zirve faaliyetlerinde teknik rota tırmanışı olmaması sebebiyle dağın hafife alındığını belirten Öz, "Uludağ coğrafi özelliği gereği denize olan yakınlığı sebebiyle anlık sıcak ve soğuk hava akımlarının ve sislenmenin bolca göründüğü bir dağdır. Bu sebeple çok fazla kaybolma vak'ası yaşanmaktadır. Hava şartlarını kontrol edip deneyimli kişilerle faaliyet yapmak kaza riskini ortadan kaldıracaktır. Çok ufak bir kurtarma çantası hayatta kalmayı sağlar. Hayatta kalma materyallerini yanlarında taşımadıkları için bir sürü insan Uludağ'da kaybolup hayatta kalamadı. Her dağcı faaliyete çıkmadan önce çantasına termal battaniye, fener, ateş başlatıcı mümkünse telsiz ve yeteri kadar gıda ürünlerini alması gerekiyor. Yemek yenmez ve yeterli beslenilmez ise vücut enerji kaybına uğruyor. Enerji kaybı sonunda doğru düşünemiyor. Doğru düşünemeyince panikliyor. Panikleyince el ve vücut terliyor. Terleme hipotermiyi çabuklaştırıyor. Telefon için bir power bank bile çok önemli. Uludağ en tehlikeli dağlardan biridir. Bir günde 4 mevsimi birden yaşanacağı konumdadır. Bu nedenle Uludağ da faaliyet yapacak kişilerin doğru uygulamalardan gerekli hava tahminlerini takip edip faaliyetin bir öncesinde son hava şartlarının kontrolünü sağlayarak faaliyetlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı
Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı

Arama Kurtarma, Uludağ, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor MHP Kocaeli İl Binası'na MHP Kocaeli İl Binası'na "İstanbul Sözleşmesi Yaşatır" sloganlı afiş asıldı Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti Mağazanın reyonundan aldığı bıçakla bileklerini kesti İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı Karantinada olması gereken aşçı iş yeri görünümlü pavyonda yemek yaparken yakalandı MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz MHP'li Yönter, Aleyna Tilki'nin paylaşımındaki beğeni sayısına isyan etti: Bu zulmü hak etmiyoruz İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın Koronavirüs aşısının mucidi Uğur Şahin'den önemli uyarı: Aşıları stoklamayın, hemen uygulayın
Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler         
11:15
Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı         
10:59
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 451 liradan işlem görüyor         
10:49
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı Cadde ortasında bir kadının boynundan kolyesini çalan hırsız, zorla girdiği evde yorgan altında saklanırken yakalandı         
10:37
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü Hülya Avşar, yüzüne uygulanan filtre yüzünden sosyal medyanın diline düştü         
00:29
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu Kızına yamalı pantolon giydirdiği için linç edilen Suavi'nin eşi Gönül Yılmaz Saygan eleştirilere son noktayı koydu         
14:49
Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel soyunma odasında yumruk yumruğa geldi! Olayın iç yüzü ortaya çıktı         
14:48
Barış Atay'ın Barış Atay'ın "Annem-babam aşı vurulmaya gitti, aşı yok" paylaşımına Sağlık Bakanlığı'ndan yanıt         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 11:49:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da bahar ortasında nefes kesen kış tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei