Uludağ'da barınakları kırarak yakan 2 şüpheliye 2'şer yıl hapis - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da barınakları kırarak yakan 2 şüpheliye 2'şer yıl hapis - Son Dakika

Uludağ'da barınakları kırarak yakan 2 şüpheliye 2'şer yıl hapis

6 saat önce

Uludağ'da yağmur barınaklarını kırarak yerde ateş yakan vatandaşlara 2 yıl hapis cezası verildi.

Uludağ'da barınakları kırarak yakan 2 şüpheliye 2'şer yıl hapis, System.String[]

Uludağ'da yağmur barınaklarını kırarak yerde ateş yakan vatandaşlara 2 yıl hapis cezası verildi.


Kış turizminin en önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'da, geçen yıl Mart ayında denetim yapan Uludağ Milli Park Müdürlüğü ekipleri, Kirazlıyayla'da günübirlik kullanım alanında E.K. ve E.A.'nın yerde ateş yaktığını görerek vatandaşları uyarmak için yanına gitti. Vatandaşlara yaklaşan ekipler, kötü hava koşullarında vatandaşların barınması için yapılan yağmur barınaklarında bulunan ahşap çitin balta ile parçalanarak ateşte yakıldığını tespit etti. Kamu malına zarar vermekten haklarında işlem başlatılan şüphelilere, kamu malına zarar vermek suçundan dava açıldı.


Yargılama sonucunda mahkemede karar çıktı. E.K. ve E.A.'ya kamu malına zarar vermekten 1 yıl ve eylemi yakarak gerçekleştirdikleri nedeniyle de 1 yıl arttırılarak toplam 2 yıl hapis cezası verildi.


Ayrıca Uludağ Milli Parklar Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Keyfi uygulamalar ile kamu mallarının zarar görmesinin önüne geçmek maksadı ile Milli Park içerisinde kurulu bulunan kamera sistemi ile tüm alanlar taranarak kontrol edilmekte, bu tür davranışlar tespit edildiğinde zarara sebebiyet verenlere anında müdahale edilmektedir" denildi. - BURSA

Uludağ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 03:13 Kaynak: İHA
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