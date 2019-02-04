Uludağ'da Berkay Coşkusu
38 dakika önce
Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest Uludağ'da eğlenceye kapılarını açtı.
Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest Uludağ'da eğlenceye kapılarını açtı.
Jolly Tur'un gençlik markası Unitravel tarafından düzenlenen festival, 11 gün boyunca 12 bin kişiyi ağırlayacak. Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Whitefest'in ilk gününde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay ve Percussion Tai gibi DJ'lerin performansıyla eğlence zirveye taşındı. Akşam gerçekleşen Berkay konseriyle ziyaretçiler coştu. Yaklaşık bin kişinin saatler öncesinden konser alanını doldurduğu Whıtefest'in açılışını yapan Berkay, enerjisi ve performansı ile ziyaretçilerden tam not aldı. Gün boyu müzikle coşan ziyaretçiler, gece de Baran Bayraktar ve Cihat Uğurel'in performansıyla sabaha kadar eğlendi. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:39 Kaynak: İHA
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