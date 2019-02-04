Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Berkay Coşkusu

Uludağ'da Berkay Coşkusu

38 dakika önce

Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest Uludağ'da eğlenceye kapılarını açtı.

Uludağ'da Berkay Coşkusu, System.String[]
Türkiye'nin en büyük gençlik festivali Whitefest Uludağ'da eğlenceye kapılarını açtı.

Jolly Tur'un gençlik markası Unitravel tarafından düzenlenen festival, 11 gün boyunca 12 bin kişiyi ağırlayacak. Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Whitefest'in ilk gününde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay ve Percussion Tai gibi DJ'lerin performansıyla eğlence zirveye taşındı. Akşam gerçekleşen Berkay konseriyle ziyaretçiler coştu. Yaklaşık bin kişinin saatler öncesinden konser alanını doldurduğu Whıtefest'in açılışını yapan Berkay, enerjisi ve performansı ile ziyaretçilerden tam not aldı. Gün boyu müzikle coşan ziyaretçiler, gece de Baran Bayraktar ve Cihat Uğurel'in performansıyla sabaha kadar eğlendi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:39 Kaynak: İHA

Türkiye, Berkay Şahin, Uludağ, Güncel
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