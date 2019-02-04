Uludağ'da Bir Binanın Çatısından Düşen Kar Kütlesinin Altında Kalan Vatandaşların Kurtarılması İçin...
51 dakika önce
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:02 Kaynak: AA
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