Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Bir Binanın Çatısından Düşen Kar Kütlesinin Altında Kalan Vatandaşların Kurtarılması İçin...

Uludağ'da Bir Binanın Çatısından Düşen Kar Kütlesinin Altında Kalan Vatandaşların Kurtarılması İçin...

51 dakika önce

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Uludağ'da Bir Binanın Çatısından Düşen Kar Kütlesinin Altında Kalan Vatandaşların Kurtarılması İçin..., System.String[]
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:02 Kaynak: AA

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