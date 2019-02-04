Uludağ'da Bir Binanın Çatısından Düşen Kar Kütlesinin Altında Kalan Vatandaşların Kurtarılması İçin...

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

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