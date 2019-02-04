Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Bir Otelin Çatısından Düşen Kar Altında Kalan ve Çıkartılan 6 Kişi, Bursa'daki Çeşitli...

Uludağ'da Bir Otelin Çatısından Düşen Kar Altında Kalan ve Çıkartılan 6 Kişi, Bursa'daki Çeşitli...

37 dakika önce

IHAAW132414-ASA/04-02-2019- Uludağ'da bir otelin çatısından düşen kar altında kalan ve çıkartılan 6 kişi, Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Uludağ'da Bir Otelin Çatısından Düşen Kar Altında Kalan ve Çıkartılan 6 Kişi, Bursa'daki Çeşitli..., System.String[]
IHAAW132414-ASA/04-02-2019

- Uludağ'da bir otelin çatısından düşen kar altında kalan ve çıkartılan 6 kişi, Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. 04.02.2019 13: 24: 14 TSI
NNNN - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:32 Kaynak: İHA

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