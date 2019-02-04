Uludağ'da Bir Otelin Çatısından Düşen Kar Altında Kalan ve Çıkartılan 6 Kişi, Bursa'daki Çeşitli...
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IHAAW132414-ASA/04-02-2019- Uludağ'da bir otelin çatısından düşen kar altında kalan ve çıkartılan 6 kişi, Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
IHAAW132414-ASA/04-02-2019
- Uludağ'da bir otelin çatısından düşen kar altında kalan ve çıkartılan 6 kişi, Bursa'daki çeşitli hastanelere sevk edildi. 04.02.2019 13: 24: 14 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:32 Kaynak: İHA
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