Uludağ'da biyoçeşitliliğin korunmasına saha çalışmalarıyla katkı sağlanacak - Son Dakika

Bursa'da, Marmara Bölgesi'nin en yüksek dağı Uludağ'ın biyoçeşitliliğinin ve kestane ağaçlarının korunmasına katkıda bulunmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Erikli markasıyla Uludağ'dan kaynak suyu çıkarıp şişeleyen Nestle firması, biyoçeşitlilik için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), kestane ağaçlarına yönelik ise Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ile yürüteceği "Korumamız Gerekli İnisiyatifi" başlığı altındaki projesini basın toplantısıyla tanıttı.

Nestle Waters Türkiye Genel Müdürü Michel Beneventi, bir otelde düzenlenen toplantıda, su kaynaklarını daha etkin yöneterek toplumun ve paydaşlarının yaşam kalitesi üzerinde olumlu bir etkiye sahip olmak için çalıştıklarını söyledi.

Şişe başına kullanılan plastik ambalajı azaltmayı ve geri dönüşümü hızlandırmayı amaçladıklarını belirten Beneventi, şöyle konuştu:

"Nisan 2021'de Nestle Pure Life markamızın 1 litrelik seçeneğinde yüzde 50'si geri dönüştürülmüş malzemeden üretilen şişeleri kullanmaya başladık, Ekim 2021'de Erikli'de de bu uygulamaya geçtik. Erikli markamızla Bursa'nın doğal zenginliklerinin korunması için üretimden tüketime ve sosyal sorumluluk çalışmalarına tüm süreçleri sürdürülebilirlik bilinciyle yürütüyoruz. 'Meskenimiz' dediğimiz Uludağ'ı, tüm canlılar, doğal zenginlikler ve güzellikleriyle korumak gerektiğine duyduğumuz inançla 'Korumamız Gerekli İnisiyatifi'ni başlattık. Sürdürülebilir iş modelimizle, bugünün ve gelecek nesillerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla Erikli sularının lezzetinin ve doğallığının kaynağı olan Uludağ'ın ve Bursa'nın doğasına sahip çıkmayı amaçlıyoruz."

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz ile TAGEM Daire Başkanı Ramazan Bülbül'ün, yapılacak çalışmalarla ilgili sunumlarının ardından paydaşlar arasında iş birliği anlaşması imzalandı.

Proje doğrultusunda BUÜ'nün öncülüğünde Uludağ'da biyoçeşitliliği anlamak ve korumak için saha çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca, TAGEM bünyesindeki Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsünün rehberliğinde sürdürülebilir tarımın desteklenmesine yönelik, Bursa için önemli gelir kaynaklarından biri olan kestane ağaçlarının korunması hakkında üreticilerin bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.