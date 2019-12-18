Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2... - Son Dakika

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Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2...
6 saat önce
Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:02 Kaynak: AA
Uludağ'da bulunan cesetlerden birinin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Efe Sarp'a ait olduğu belirlendi.
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