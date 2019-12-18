Uludağ'da bulunan Efe Sarp'ın cansız bedeni adli tıbba getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da bulunan Efe Sarp'ın cansız bedeni adli tıbba getirildi - Son Dakika

Uludağ'da bulunan Efe Sarp'ın cansız bedeni adli tıbba getirildi

6 saat önce

Uludağ'da kaybolan dağcı Efe Sarp'ın cansız bedeni incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Uludağ'da bulunan Efe Sarp'ın cansız bedeni adli tıbba getirildi, System.String[]

Uludağ'da kaybolan dağcı Efe Sarp'ın cansız bedeni incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Efe Sarp'ın memleketi Aydın'da toprağa vereceği öğrenildi.

Uludağ'da kaybolan dağcıların cesetleri Bursa'ya getirildi. Efe Sarp'ın cenazesi helikopterle şehre indirilirken, Mert Alparslan'ın cesedi ise ekipler tarafından ormanın içinden Kestel ilçesine getirildi. 1 Aralık tarihinden beri aranan kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın bugün Küreklidere kanyonunda bulunan cenazesi askeri helikopterle İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Buradan 112 ambulansıyla alınan cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Öte yandan Mert Alparslan'ın cenazesi de ormanlık alandan ekipler tarafından indirilerek Kestel Gölçukuru mevkiine getirildi. Oradan ambulansla adli tıbba kaldırılacak. Ayrıca Efe Sarp'ın cenazesinin yetişmesi durumunda cuma günü ikindi namazını müteakip Aydın'da, Mert Alpaslan ise İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.

(Burak Türker/İHA)

Adli Tıp Kurumu, Uludağ, Bursa, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:05 Kaynak: İHA
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