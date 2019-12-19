Uludağ'da bulunan ikinci ceset de Adli Tıp Kurumuna getirildi - Son Dakika
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Uludağ'da bulunan ikinci ceset de Adli Tıp Kurumuna getirildi

6 saat önce

Uludağ'da bulunan ikinci ceset de Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Uludağ'da bulunan ikinci ceset de Adli Tıp Kurumuna getirildi, System.String[]

Uludağ'da bulunan ikinci ceset de Bursa Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Küreklidere mevkisinde Efe Sarp'a ait cansız bedenin bulunmasından yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzaklıkta ulaşılan ikinci cesedin, sarp ve kayalık bölgeden çıkarma çalışmaları tamamlandı.

Derekızık mevkisinden Kestel ilçesine getirilen cansız beden, kara yoluyla 112 Acil Servis ambulansıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

İkinci cansız bedenin ait olma ihtimali bulunan Mert Alpaslan'ın yakınları da kuruma gelerek kimlik teşhisi için içeri alındı.

Kimlik tespit çalışmaları için inceleme ve otopsi işlemleri sürüyor.

Olay

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolu'nun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan arkadaşlar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37), bir süre sonra yoğun sis nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde 2 Aralık'tan itibaren aralıksız yürütülen çalışmalarda önce Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise 2 baton (dağcıların kullandığı yürüyüş sopası) bulunmuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Jandarma Asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin de katıldığı aramaların 17'nci gününde sabahın erken saatlerinde ekipler Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket etmiş, montun bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde çalışmalarını yoğunlaştırmıştı.

Jandarma keşif uçağı ve 2 helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bir beden bulmuştu. Dağın kuzey yamaçlarında, montun bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bu cesedin üzerinden Efe Sarp'a ait kimlik çıkmıştı. Çalışmalarını aynı bölgede yoğun bir şekilde sürdüren ekipler, yaklaşık 3 saat sonra 1 kilometre uzakta bir ceset daha bulmuştu.

Adli Tıp, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 12:18 Kaynak: AA
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