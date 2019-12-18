Uludağ'da bulunan ilk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da bulunan ilk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı... - Son Dakika

Uludağ'da bulunan ilk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı...

6 saat önce

Uludağ'da bulunan ilk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı bildirildi.

Uludağ'da bulunan ilk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı..., System.String[]

Uludağ'da bulunan ilk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı bildirildi.

Uludağ, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:58 Kaynak: AA
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