Uludağ'da bulunan ilk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı... - Son Dakika

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Uludağ'da bulunan ilk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı...
6 saat önce
Uludağ'da bulunan ilk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:58 Kaynak: AA
Uludağ'da bulunan ilk cesedin üzerinde, kaybolan iki kişiden Efe Sarp'a ait kimlik çıktığı bildirildi.
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