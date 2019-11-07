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Uludağ'da büyük temizlik

7 saat önce

Bursa'da 60 kişilik doğa sever gurubu Uludağ'ı karış karış dolaşarak çevre temizliği yapıyor.

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Bursa'da 60 kişilik doğa sever gurubu Uludağ'ı karış karış dolaşarak çevre temizliği yapıyor.


25 yıldır doğa yürüyüşü yapan Celal Yaşar yaklaşık 60 kişilik yürüyüş grubuyla hem doğa yürüyüşü yapıyor hem de bu esnada çevre temizliği yapıyor. Yürüyüş grubu emekli bürokratlar, sanayici ve işadamları, akademisyenler, din görevlileri, kurum amirleri gibi çeşitli meslek gruplarından oluşuyor.


Eşsiz güzelliğe sahip Uludağ'daki piknik alanlarında gelişi güzel atılan çöplerin çevreyi mahvettiğini belirten Yaşar, "Bazen piknik sonrası çöpler rastgele atılmakta, bazen duyarlı vatandaşlarımızın poşetlediği çöpler yetkililer tarafından toplanmadığından hayvanlarca eşelenerek dağıtılmakta, bazen de çok yakında bulunan çöp konteynerlerine atılmamaktadır.


Yürüyüş grubumuzdaki Çevreye duyarlı üyelerimizle birlikte her hafta hem doğa yürüyüşümüzü yapıyoruz, hem de çevre temizliği. Unutmayalım kentlerin ve insanın kalitesi günümüzde çevresinin temizliğiyle ölçülmektedir. Yarınlarımız olan çocuklarımıza sağlıklı ve temiz bir çevre bırakmak hepimizin asli görevi" dedi. - BURSA

Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:37 Kaynak: İHA
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