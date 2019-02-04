Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Çatıdaki Kar Kütlesi Vatandaşların Üzerine Düştü

Uludağ'da Çatıdaki Kar Kütlesi Vatandaşların Üzerine Düştü

56 dakika önce

Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Uludağ'da Çatıdaki Kar Kütlesi Vatandaşların Üzerine Düştü, System.String[]
Uludağ'da bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalan vatandaşların kurtarılması için olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Uludağ'da bir binanın çatısındaki kar kütlesi, vatandaşların üzerine düştü.

Kar altında kalan vatandaşların kurtarılması için bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile özel arama kurtarma birliklerinden ekipler, sağlık görevlileri gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:59 Kaynak: AA

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