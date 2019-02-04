Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı (3)

Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı (3)

26 dakika önce

6 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİYaralılar, kar kütlesinin altından çıkarılmalarının ardından ambulanslarla Bursa şehir merkezine sevk edildi.

Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı (3), System.String[]
6 YARALININ SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralılar, kar kütlesinin altından çıkarılmalarının ardından ambulanslarla Bursa şehir merkezine sevk edildi. Bursa'dan bir tur firmasıyla Uludağ'a geziye çıkan yaralılardan Yağmur Bingöl (22) , Ahmet Avdan (26) ve Ercan Sargın (30) Bursa Devlet Hastanesi'ne, Melike Çevik (21), Mustafa Bakkal (23) ve Mücahit Emre Başaran (23) da Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. 

Enver Fatih TIKIR- Tahsin AYDIN- Semih ŞAHİN/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:59 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Uludağ, Bursa, Güncel
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