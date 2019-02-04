Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı (4)
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OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIUludağ'da 6 kişinin bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI Uludağ
'da 6 kişinin bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından soruşturma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili birimlere, gerekli talimatların vererek, olayla ilgili koğuşturma yapılması talimatı verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:11 Kaynak: DHA
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