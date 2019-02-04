Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı (4)

Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı (4)

50 dakika önce

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDIUludağ'da 6 kişinin bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Uludağ'da Çatıdan Düşen Kar Kütlesi Altında Kalan 6 Kişi Kurtarıldı (4), System.String[]
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uludağ'da 6 kişinin bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili birimlere, gerekli talimatların vererek, olayla ilgili koğuşturma yapılması talimatı verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 07:11 Kaynak: DHA

Uludağ, Cumhuriyet Başsavcılığı, Bursa, Güncel
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