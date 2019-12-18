Uludağ'da ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'da ceset bulundu - Son Dakika

Uludağ'da ceset bulundu

6 saat önce

Bursa Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu.

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Bursa Uludağ'da kaybolan iki kişiyi arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Uludağ'da daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında görülen cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı. Savcının incelemesinin ardından cesedin vinçli helikopter ile indirileceği öğrenildi.


Uludağ'da zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan ve Efe Sarp için devam eden arama çalışmalarıın 17'nci gününde yeni gelişme yaşandı. Arama çalışmaları sırasında bir ceset bulundu. Daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı. Bulunan cesedin savcılık incelemesinin ardından vinçli helikopter ile zirveden indirileceği öğrenildi. - BURSA

Uludağ, Bursa, EFE, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 02:00 Kaynak: İHA
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