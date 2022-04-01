Uludağ'da "Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı" düzenlendi - Son Dakika
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Uludağ'da "Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı" düzenlendi

01.04.2022 18:59
Uludağ'da "Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı" düzenlendi

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, "Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı" gerçekleştirildi.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, "Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı" gerçekleştirildi.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Bursa İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, AFAD genelgesi gereği Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu başkanlığındaki Çığ Önlemlerini ve Müdahale Hazırlıklarını İnceleme Komisyonu'nda alınan karar doğrultusunda, Uludağ'da "Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı" düzenlendi.

Tatbikata, Cevheroğlu, AFAD İl Müdürü Yalçın Mumcu, Çığ Önlemlerini ve Müdahale Hazırlıklarını İnceleme Komisyonu üyeleri, çığ tehlikesi belirleme ve izleme ekibinde yer alan teknik personel, kurum, kuruluş ve sivil toplum örgütlerinin arama kurtarma ekipleri olmak üzere 180 personel katıldı.

Tatbikatta 4 kurtarma aracı, 1 haberleşme aracı, 2 paletli araç ve 6 kar motorunun da yer aldığı 29 araç kullanıldı.

AFAD Birlik Müdürü Alparslan Yenitürk'ün tatbikat koordinasyon merkezindeki brifinginin ardından, senaryo gereği 5 kişilik dağcı ekibinden 3'ü, Uludağ ikinci oteller mevkisinden zirveye yolculuk yaptıkları sırada meydana gelen çığda kar altında kaldı.

Diğer 2 dağcı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, ihbarı alan AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, operasyon merkezini kurarak paletli araçlarıyla kaza mahalline hareket etti.

Bölgeyi kontrol altına alan ekipler, ihbarcı dağcılardan olay hakkında bilgi alıp, ikincil afetlere karşı tedbirler geliştirerek toplanma, kaçış, yönetim ve lojistik alanları belirledi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin arama köpeklerince iki farklı konumda kazazedelerin yerlerinin belirlenmesi üzerine, AFAD koordinesinde sivil toplum ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinin yaralıları kar altından çıkarıp UMKE ekiplerine teslim etmesiyle tatbikat sonlandırıldı.

Uludağ'da Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı düzenlendi
Uludağ'da Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı düzenlendi
Uludağ'da Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı düzenlendi
Uludağ'da Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı düzenlendi

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Arama Kurtarma, Uludağ, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludağ'da 'Çığ önlemleri ve müdahale tatbikatı' düzenlendi - Son Dakika


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