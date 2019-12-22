Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı - Son Dakika
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Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

6 saat önce

Uludağ'da yaylada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Uludağ'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı, System.String[]

Uludağ'da yaylada çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Erikli Yaylası'ndaki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) olay yerine yaklaşık 100 kişiden oluşan ekipler sevk edildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle alevlere güçlükle müdahale eden ekipler, 12 arazöz ve iki itfaiye aracıyla yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak soğutma işlemine başladı.

Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının yaklaşık bir hektarlık alanda etkili olduğunu söyledi.

Alevlerin şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını belirten Akın, "Bize gelen ihbar üzerine ekiplerimiz hemen olaya müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı. Bu örtü yangınının, yıldırımdan kaynaklandığını düşünüyoruz." dedi.

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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