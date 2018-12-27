Uludağ'da Dağcılar Kış Uykusuna Yatmayan Ayıları Görüntüledi
1 saat önce
Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'ın tepelerine tırmanan dağcılar, kış uykusuna yatmayan ayıları görüntüledi.
Türkiye
'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ
'ın tepelerine tırmanan dağcılar, kış uykusuna yatmayan ayıları görüntüledi.
Hafta sonu tatilini değerlendirmek için sabahın erken saatlerinde Uludağ'ın güneyinde kalan Aras Şelalesi'ne çıkan Timsahlar Trekking Grubu ve A.V.P Cihan Spor Kulübü üyeleri, kış uykusuna yatmayan ayıları görüntüledi. Ayıların Aras Şelalesi'nin yanından çıktıklarını gören dağcılar, o anları cep telefonuyla kayıt altına alındı. Vadinin arkasına doğru çıkan ayılar bir süre sonra gözden kayboldu.
Öte yandan Bursa
İl Temsilcisi Nazif Makas, geçtiğimiz yıl sosyal medya hesaplarından Uludağ'ın güney yamacında bulunan Aras Şelalesi'ne gidecek vatandaşlara bölgede dolaşan ayı yavrusu ve onu korumaya çalışan annesinin olduğu konusunda uyarılar da bulunmuştu. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:51 Kaynak: İHA
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