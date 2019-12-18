Son Dakika › Güncel › Uludağ'da daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan... - Son Dakika
Uludağ'da daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan...
6 saat önce
Uludağ'da daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:38 Kaynak: AA
Uludağ'da daha önce Efe Sarp'a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.
Son Dakika Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu Uludağ'da kayıp amatör dağcılar işte böyle bulundu Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı!