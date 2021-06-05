Üye Girişi
Uludağ'da dev karınca yuvaları görenleri hayretler içinde bırakıyor - Son Dakika

Uludağ'da dev karınca yuvaları görenleri hayretler içinde bırakıyor

05.06.2021 11:27
Uludağ'da dev karınca yuvaları görenleri hayretler içinde bırakıyor, System.String[]

Uludağ'da karıncaların yaptığı boyu metreyi bulan yuvalar, mangal kömürü ocaklarını andırıyor.

Uludağ'da karıncaların yaptığı boyu metreyi bulan yuvalar, mangal kömürü ocaklarını andırıyor. Dev yuvalar görenleri hayretler için bırakıyor.

Afrika'da belgesellerden görmeye alıştığımız devasa büyüklükteki dev karınca yuvaları Uludağ'da ortaya çıktı. Özellikle kene düşmanı olan kırmızı orman karıncalarının yaptıkları yuvalar, çam ağaçlarının diplerinde ilginç görüntüler oluşturuyor. Toprak altına yuva yapmayan bu karıncalar toprak üzerindeki araç kovuklarına yuva yapıyor. Onun üzerine de ağaç artıklarını, dalları yaparak yuvalarını gerçekleştiriyorlar. Ormana çok faydası olan bu karıncaların hiç zararı dokunmuyor. Bu karıncalar yuvasının olduğu 30-40 dekarlık alanda kenede dahil zararlı böcekleri temizliyor. İsmini salgıladığı formik asitten alan kırmızı karınca, Anadolu'da yetişen diğer karıncalara göre daha iri ve büyük yapıya sahip.

Kırmızı orman karıncalarının ormanın gönüllü koruyucuları olduğunu ifade eden Uludağ Milli Parklar Alan Kılavuzu Hasan Ören, "Bu karıncalar orman zararlılarının baş düşmanıdırlar. her türlü tırtılı, böceği, yaprak arılarını ve bitki bitlerini yiyerek ormana fayda sağlarlar. Bir karınca kolonisinde yaklaşık 300 bir işçi karınca bulunmaktadır. Bir koloni yılda 24 kilo zararlı böceği yemektedir. Karıncalar yuvalarını kurumuş ağaç kütükleri yanında kurarlar bu karıncalar et obur canlılardır. Bunların ağızlarında formik asit vardır. Bir canlıyı yok edecekleri zaman tükürerek formik asidini salgılayarak etkisiz hale getirip yok ederler. 1 hektar alanda 15 tane yuva bulunur. Biz bu karıncaları Uludağ Çobankaya ve Sarıalan arasında çokça görmekteyiz. Toprak altında galeriler açarak kışı 1 ve 2 metre derinlikte geçirmektedirler. Bir kolonisi yılda 100 bin zararlı böceği yok ediyor. Bu karıncaların muhakkak korunması lazım" dedi.

Uludağ'da dev karınca yuvaları görenleri hayretler içinde bırakıyor
Uludağ'da dev karınca yuvaları görenleri hayretler içinde bırakıyor
Uludağ'da dev karınca yuvaları görenleri hayretler içinde bırakıyor

Ormana, Afrika, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da dev karınca yuvaları görenleri hayretler içinde bırakıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor Hollanda'dan şakayık fidesi getirerek 7 yıl önce Yozgat'a ektiler! Şimdi siparişlere yetişemiyor FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şırnak Valisi'ne: Makas yoksunu musun? Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Otobüste hayrete düşüren olay! Seyahat eden genç, yaşlı kadının saçlarını çakmakla yaktı Acun Ilıcalı'ya, Acun Ilıcalı'ya, "Senin kanalında olmaktan utanıyorum" demişti! Erkan Petekkaya'dan geri adım geldi Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor Kullanılmış iç çamaşırlarını satarak aylık 49 bin lira para kazanıyor

Son Dakika Haberleri
17:57 Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım
17:44 Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar
17:36 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in ifadesi ortaya çıktı: Amcam örgütün lideridir
17:36 Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi
17:20 İtalya'yı ayağa kaldıran ölüm! Genç futbolcu, ırkçılığa dayanamayıp intihar etti
17:12 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı
17:02 Akhisarlı futbolcu, Ahmet Çakar'dan şantaj ve dolandırıcılık gerekçesiyle şikayetçi oldu
16:55 3'üncü kattan düştü, alkol aldığı öğrenilmesin diye yaralı halde kaçtı
16:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı
16:32 Fenerbahçe'de yönetici Metin Sipahioğlu, basını bombaladı: Üç maymunu oynayan şerefsizler
Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım Galatasaray'daki başkanlık seçiminde Yiğit Şardan'ın listesindeki Abdurrahim Albayrak'tan dikkat çeken paylaşım         
17:58
Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar Senet imzalamadı, hayatı karardı! İş insanına 6 milyon 200 bin TL hayali borç yazdılar         
17:44
Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi Yüzlerce vatandaş koronavirüs aşısı için böyle bekledi         
17:36
16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı 16 yaşındaki kızı kaçırması nedeniyle gözaltına alınan adam, kızın ifadesinin ardından serbest bırakıldı         
17:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Doğal makasınız yok mu?" diyerek cebinden çakı çıkardı         
16:44
"Dik dur eğilme" sloganlarını Bakan Soylu karşılıksız bırakmadı: Allah sizin emrinize amade olmaktan uzaklaştırmasın         
15:45
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marmara'daki deniz salyası tehdidiyle ilgili talimatı verdim, Marmara'yı bu beladan kurtaracağız         
15:41
Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu Kliniğe beyaz diş hayaliyle girdi, delirten hastalıkla çıktı! Ötenazi isteyen kadın, aldığı iş teklifi sayesinde hayata tutundu         
15:03
Hakkında Hakkında "Köyde yaşıyor" iddiaları öne sürülen Mehmet Akif Alakurt, sosyal medyadan tehdit savurdu         
14:44
Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor Çeşme'de kız arkadaşlarıyla eğlenen Sergen Yalçın'a yorum yağdı: Ersun Yanal vakası yükleniyor         
14:39
132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu 132 yılda tamamlanmıştı! Türkiye'nin en korkunç yolu, adrenalin tutkunlarının adresi oldu         
14:27
Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti Genç kadın, yüksek hızlı trende camdan başını çıkardığı sırada ağaca çarparak hayatını kaybetti         
14:26
Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı Azeri gazeteciler, ölümlerini böyle kaydetti! Feci olayın görüntüleri ortaya çıktı         
14:01
Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti Mahkeme, görüntü olmaması nedeniyle fahri trafik müfettişinin kestiği 1.200 liralık cezayı iptal etti         
13:42
Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı Çiftçi tarlasında dev yılan gördü, telefonuna sarıldı         
13:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla bazı kurum ve kişilerin mal varlıkları donduruldu         
10:17
Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz Korku filmlerini andıran görüntüler! Şehrin merkezinde güpegündüz kadınlara taciz         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2021 18:07:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'da dev karınca yuvaları görenleri hayretler içinde bırakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement