Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Drift Yapanlara Ceza Yağdı

Uludağ'da Drift Yapanlara Ceza Yağdı

1 saat önce

Uludağ'da drift yapanlara ceza yağdıBURSA - Uludağ'da drift yapan trafik magandalarına jandarma ceza yağdırdı.

Uludağ'da drift yapanlara ceza yağdı

BURSA - Uludağ'da drift yapan trafik magandalarına jandarma ceza yağdırdı. Drift yapan 19 araca, 95 bin lira ceza kesilerek, araçlar trafikten men edildi.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da, trafiği tehlikeye sokan driftçilere ceza yağdırdı. Uludağ Milli Parklar bölgesinde sezonun açılmasıyla birlikte, jandarma trafik ekipleri de kontrolleri arttırdı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokarak vatandaşların canını hiçe sayan trafik magandalarına, jandarma ekipleri ceza yağdırdı. Uludağ'da karlar üstünde drift yapan 19 araca, trafik kurallarını ihlalden toplamda 95 bin 190 lira idari yaptırım uygulanarak bu araçlar trafikten men edildi. Jandarma ekiplerinin Uludağ'da trafik magandalarına göz açtırmamak için uygulamaları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:11 Kaynak: İHA

Bursa, Jandarma, Uludağ, 3. Sayfa
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