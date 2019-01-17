Uludağ'da Drift Yapanlara Ceza Yağdı
1 saat önce
Uludağ'da drift yapanlara ceza yağdıBURSA - Uludağ'da drift yapan trafik magandalarına jandarma ceza yağdırdı.
Uludağ
'da drift yapanlara ceza yağdı
BURSA - Uludağ'da drift yapan trafik magandalarına jandarma ceza yağdırdı. Drift yapan 19 araca, 95 bin lira ceza kesilerek, araçlar trafikten men edildi. Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ'da, trafiği tehlikeye sokan driftçilere ceza yağdırdı. Uludağ Milli Parklar bölgesinde sezonun açılmasıyla birlikte, jandarma trafik ekipleri de kontrolleri arttırdı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokarak vatandaşların canını hiçe sayan trafik magandalarına, jandarma ekipleri ceza yağdırdı. Uludağ'da karlar üstünde drift yapan 19 araca, trafik kurallarını ihlalden toplamda 95 bin 190 lira idari yaptırım uygulanarak bu araçlar trafikten men edildi. Jandarma ekiplerinin Uludağ'da trafik magandalarına göz açtırmamak için uygulamaları devam ediyor.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:11 Kaynak: İHA
Başkan Alinur Aktaş, Bursa'ya Çağ Atlatacak Projelerini Haberler.com'a Bir Bir Anlattı
32 Hane ve 93 Seçmenli Köyde 6 Muhtar Adayı Çıktı, Köylünün Kafası Karıştı
Tartıştığı Sürücüyü Öldürmekten Yargılanan Trans Derya İçin Savcı Müebbet İstedi
Suriyeliler, Bursa'da 400'ü Aşkın Fabrika Kurdu