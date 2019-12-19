Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA - Son Dakika

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Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA
6 saat önce
Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:45 Kaynak: AA
Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi. yakınlarına teslim Yakınlarına teslim edilen cenazelerden Efe Sarp'ın Aydın'da, Mert Alpaslan'ın ise İstanbul Küçükçekmece'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.
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