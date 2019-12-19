Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA - Son Dakika

Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA

6 saat önce

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi.

Uludağ'da bulunan ikinci cansız bedenin, 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüş yaparken kaybolan 2 kişiden Mert Alpaslan'a ait olduğu belirlendi. yakınlarına teslim Yakınlarına teslim edilen cenazelerden Efe Sarp'ın Aydın'da, Mert Alpaslan'ın ise İstanbul Küçükçekmece'de son yolculuğuna uğurlanacağı bildirildi.

Uludağ'da dün bulunan cenazeler ailelerine teslim edildi - BURSA

Küçükçekmece, Aralık, Uludağ, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 09:45 Kaynak: AA
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