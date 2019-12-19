Son Dakika › Güncel › Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen... - Son Dakika
Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen...
6 saat önce
Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teşhis edildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:20 Kaynak: AA
Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teşhis edildi.
Son Dakika Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu Uludağ'da kaybolan amatör dağcılar işte böyle bulundu Uludağ'da bulunan Mert Alpaslan'ın kimliği, Adli Tıp'a giden akrabalarını tarafından teşhis edildi Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi