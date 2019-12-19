Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen... - Son Dakika

Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen...

6 saat önce

Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teşhis edildi.

Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen..., System.String[]

Uludağ'da dün bulunan ikinci cansız bedenin Mert Alpaslan'a ait olduğu, Adli Tıp Kurumuna gelen yakınları tarafından teşhis edildi.

Adli Tıp, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:20 Kaynak: AA
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