Son Dakika Haberleri: Uludağ'da Düşe Kalka Kayak Keyfi

Uludağ'da Düşe Kalka Kayak Keyfi

1 saat önce

- Uludağ'da düşe kalka kayak keyfi Küçük kayakçılar zirvede göz doldurduBURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da acemi kayakçılar renkli görüntüler oluşturdu.

- Uludağ'da düşe kalka kayak keyfi
Küçük kayakçılar zirvede göz doldurdu

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da acemi kayakçılar renkli görüntüler oluşturdu.
Sömestr tatilinde kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'a tatilciler büyük ilgi gösteriyor. Otellerin yüz yüze doluluk oranına ulaştığı zirvede pistler doldu, taştı. Hafta sonu olması sebebiyle günübirlik gelen tatilciler de karın tadını çıkarttı. Kar kalınlığı 160 santimetreyi bulurken hava sıcaklığı en yüksek eksi 3, en düşük ise eksi 9 olarak ölçüldü.
Acemi kayakçılar pistleri renklendirdi
Öte yandan ilk kez kayak yapan acemi kayakçılar her zamanki gibi pistlerin renkli yüzü oldu. Düşe kalka kayak yapan acemi tatilciler, bazen hafif kazalara sebebiyet verdi. Ayrıca küçük yaştaki kayakçılar pistlerin tozunu arttırdı.
Uludağ'ı çok iyi bulduklarını belirten tatilciler, "Düşe kalka kayak yapıyoruz. Daha yeni öğrenmeye çalışıyoruz. Uludağ çok kalabalık ve çok güzel" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:23 Kaynak: İHA

Uludağ, Genel
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