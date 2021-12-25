Uludağ'da elektrik bakım ekiplerinin zorlu mesaisi - Son Dakika

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da, Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) ekipleri, 7 gün 24 saat elektrik arızalarına karşı nöbet tutuyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ve kar kalınlığının yer yer 70 santimetre olduğu Uludağ'da ekipler, araçların giremediği noktalara yürüyerek, direklere tırmanıyor.

Kayakseverlerin 'beyaz cennet' olarak tanımladıkları Uludağ'da, kayak sezonunun açılmasıyla hareketlilik başladı. Sezon boyunca ziyaretçi akınına uğrayan 'beyaz cennet'te UEDAŞ ekipleri de kesintisiz enerji nöbetini sürdürüyor. Ekipler, araçların giremediği yerlerde bulunan arızalı direklere, 70 santimetrelik kar kalınlığında zorlukla yürüyerek, ulaşıyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da ekipler, 20 metrelik elektrik direklerine tırmanıyor. Ekiplerin zorlu hava şartlarındaki çalışmaları ise dronla havadan görüntülendi.Turizm bölgesi Uludağ'da enerji sürekliliğinin çok önemli olduğunu belirten UEDAŞ Osmangazi işletme mühendisi Mustafa Uğur, "Uludağ'da 30 kilometrelik enerji hattımız ve yaklaşık 10 megavat enerji yükümüz bulunmaktadır. Elektrik şebekemizin uzaktan izleme ve kontrollerini sağlayan SCADA istasyonlarımızın da tüm adaptasyonları tamamlandı. Kış sezonu boyunca turizm sektörünün sekteye uğramaması adına 7/24 nöbetçi ekibimizle tam zamanlı müdahaleye hazır şekilde bekliyoruz. Bölgede çalışmak için çok amaçlı paletli kar aracımız, 4x4 arazi araçlarımız ve sepetli aracımızı bölgede hazır tutuyoruz ancak bilindiği üzere bölgenin tamamı araç ulaşımına müsait değil. Bu noktada ekiplerimiz, insanüstü çabalarıyla 1 metreyi aşan kar kalınlığında mesailerini sürdürüyor" dedi.